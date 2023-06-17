Uğur Dündar Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etti

Fenerbahçe Kulübü'nün 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sürerken, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Dündar şunları kaydetti:

"Bir Cumhuriyet sevdalısı olarak hayatım boyunca Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerledim. Fenerbahçe'ye de köklerini Kuvayı Milliye'den aldığı için gönül verdim. Doğru bildiğim yolda ilerlerken ağır bedeller ödedim, ama yılmadım. 12 yıldır ana akım televizyonlarda çalıştırılmadım. Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da Cumhuriyetin Feneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim."