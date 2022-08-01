Uganda'nın doğusundaki selde 10 kişi yaşamını yitirdi

Kızıl Haç pazar günü yaptığı açıklamada, Uganda'nın doğusundaki engebeli topraklarda şiddetli yağmurların neden olduğu selde en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Cumartesi gecesi sağanak yağışlar Kapchorwa ve Mbale semtlerinde artış göstermişti.

Uganda Başbakanı Robinah Nabanja, Mbale'den gazetecilere verdiği demeçte, "Bu felaket çevresel bozulmadan kaynaklanıyor" dedi.

Mbale ve yakın ilçelerde yerleşimler genel olarak nehir kıyısında ve Elgon Dağı'nın eteklerinde yoğunlaşmış durumda. Bu durumun bölgeyi sele karşı savunmasız kıldığı belirtiliyor.