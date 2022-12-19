UFF'de Kanatlı Denizatı Ödülleri sahiplerini buldu, İstanbul programı açıklandı

Uşak 100. Yıl Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Derneği ve apart tarafından gerçekleştirilen 9. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nde Kanatlı Denizatı Ödülleri sahiplerini buldu.

17 Aralık 20.00’de Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde yönetmenler Azadeh Masihzadeh, Katarzyna Warzecha, Lendita Zeqiraj, Leonardo Martinelli, Patricia Nogueira, Rand Abou Fakher ve Zhannat Alshanova‘dan oluşan Ana Jürinin kararları doğrultusunda takdim edilen ödüller ile UFF’nin 19-20-21 Aralık tarihlerinde Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek gösterim ve etkinlik programı şu şekilde:

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Film: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada – Yönetmen: Özgürcan Uzunyaşa, Yapımcı: Fahriye İsmailova

En İyi Yönetmen: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada – Yönetmen: Özgürcan Uzunyaşa

En İyi Senaryo: Stiletto – Can Merdan Doğan, Yönetmen: Can Merdan Doğan

En İyi Görüntü Yönetmeni: Uzak Ayna – Barış Aygen, Yönetmen: Alican Durbaş

En İyi Sanat Yönetmeni: İstanbul İstanbul – Ulduz Madatkhanova, Yönetmen: Demir Özcan

En İyi Kurgu: Larva – Volkan Güney Eker, Yönetmen: Volkan Güney Eker

En İyi Ses Tasarımı: Uzak Ayna – Utku Gerçik, Yönetmen: Alican Durbaş

En İyi Başrol Oyuncusu: Bahçeler Put Kesildi – Beran Soysal, Yönetmen: Ali Cabbar

En İyi Yardımcı Oyuncu: Bugün Değil – Çınar Yükçeker & Ömer Gökay Şanlıer, Yönetmen: Yağmur Mısıroğlu

En İyi Özel Efekt: Fraktal: Para Adam – Serhan Barut & Yağmur Türkan Caner, Yönetmen: Zahid Çetinkaya

En İyi Film Müziği: Navnişan – Agit Işık, Yönetmen: Aram Dildar

En İyi Makyaj: Meryem – Büşra Bozkurt, Yönetmen: Celal Yücel Tombul

International Short Film Competition

Best Film: The Other End of the Street – Director: Kálmán Nagy, Producer: Alisa Frischholz

Best Director: Scale – Joseph Pierce

Best Screenplay: Hardly Working – Susanna Flock, Robin Klengel, Leonhard Müllner, Michael Stumpf, Director: Total Refusal

Best Cinematography: Trumpets In The Sky – Pôl Seif, Director: Rakan Mayasi

Best Production Design: August Sky – Diogo Hayashi, Director: Jasmin Tenucci

Best Editing: Invisibles – Marco Antonio Fonseca, Director: Esteban Garcia Garzon

Best Sound Design: Tibbits Hill – Laurent Oullette, Director: Edith Jorisch

Best Leading Act: Invisible Border –Temiloluwa Obiyem, Director: Mark Siegfried Gerstorfer

Best Supporting Act: The Other End of the Street – Ágoston Sáfrány, Gáspár Téri, Milán Zikkert, Jeanne Katalin Lipták, Director: Kálmán Nagy

Special Jury Award: The Last Day of Patriarchy, Director: Olmo Omerzu

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması

En İyi Belgesel: Sandes – Yönetmen: Berkay Özdinç

En İyi Canlandırma: Supplant – Yönetmen: Zeynep Yıldız

En İyi Kurmaca: Dördüncü Duvar – Yönetmen: Mehmet Kaan Karataş

Uşak Kısa Film Yarışması

Birincilik Ödülü: Kolu Açık Hacım Sultan – Yönetmen: Adem Giliz

İkincilik Ödülü: 12 Poz – Yönetmen: Nevra Ayan

Üçüncülük Ödülü: Psychosis – Yönetmen: Anıl Bayazit

IX. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali İstanbul Programı

19 Aralık 2022 - Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi

10.00-12.00 Gösterim: Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması Finalistleri

12.00-13.00 Gösterim: İtalyan Kısa Filmleri Yarışması Finalistleri

13.00-14.30 “Power of acceptance” by Azadeh Masihzadeh

14.00-15.00 “Dancing amidst the flames” by Leonardo Martinelli

15.00-15.30 “We Have One Heart” by Katarzyna Warzecha

15.30-17.00 “Kısa Filmde Kurgu Süreci” – Konuşmacılar: Fırat Terzioğlu, Özgürcan Uzunyaşa, Tuvana Simin Günay, Melike Kasaplar, Buğra Dedeoğlu

20 Aralık 2022 - Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi

10.00-17.30 Gösterim: Ulusal Kısa Film Yarışması Finalistleri

17.30-20.00 Gösterim: İtalyan Kısa Filmleri Yarışması Seçkisi

20.00-21.00 Gösterim: İtalyan Kısa Filmleri Yarışması Finalistleri

21 Aralık 2022 - Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi