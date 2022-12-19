UFF'de Kanatlı Denizatı Ödülleri sahiplerini buldu, İstanbul programı açıklandı

Uşak 100. Yıl Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Derneği ve apart tarafından gerçekleştirilen 9. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nde Kanatlı Denizatı Ödülleri sahiplerini buldu.
17 Aralık 20.00’de Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde yönetmenler Azadeh Masihzadeh, Katarzyna Warzecha, Lendita Zeqiraj, Leonardo Martinelli, Patricia Nogueira, Rand Abou Fakher ve Zhannat Alshanova‘dan oluşan Ana Jürinin kararları doğrultusunda takdim edilen ödüller ile UFF’nin 19-20-21 Aralık tarihlerinde Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek gösterim ve etkinlik programı şu şekilde:
Ulusal Kısa Film Yarışması
- En İyi Film: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada – Yönetmen: Özgürcan Uzunyaşa, Yapımcı: Fahriye İsmailova
- En İyi Yönetmen: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada – Yönetmen: Özgürcan Uzunyaşa
- En İyi Senaryo: Stiletto – Can Merdan Doğan, Yönetmen: Can Merdan Doğan
- En İyi Görüntü Yönetmeni: Uzak Ayna – Barış Aygen, Yönetmen: Alican Durbaş
- En İyi Sanat Yönetmeni: İstanbul İstanbul – Ulduz Madatkhanova, Yönetmen: Demir Özcan
- En İyi Kurgu: Larva – Volkan Güney Eker, Yönetmen: Volkan Güney Eker
- En İyi Ses Tasarımı: Uzak Ayna – Utku Gerçik, Yönetmen: Alican Durbaş
- En İyi Başrol Oyuncusu: Bahçeler Put Kesildi – Beran Soysal, Yönetmen: Ali Cabbar
- En İyi Yardımcı Oyuncu: Bugün Değil – Çınar Yükçeker & Ömer Gökay Şanlıer, Yönetmen: Yağmur Mısıroğlu
- En İyi Özel Efekt: Fraktal: Para Adam – Serhan Barut & Yağmur Türkan Caner, Yönetmen: Zahid Çetinkaya
- En İyi Film Müziği: Navnişan – Agit Işık, Yönetmen: Aram Dildar
- En İyi Makyaj: Meryem – Büşra Bozkurt, Yönetmen: Celal Yücel Tombul
International Short Film Competition
- Best Film: The Other End of the Street – Director: Kálmán Nagy, Producer: Alisa Frischholz
- Best Director: Scale – Joseph Pierce
- Best Screenplay: Hardly Working – Susanna Flock, Robin Klengel, Leonhard Müllner, Michael Stumpf, Director: Total Refusal
- Best Cinematography: Trumpets In The Sky – Pôl Seif, Director: Rakan Mayasi
- Best Production Design: August Sky – Diogo Hayashi, Director: Jasmin Tenucci
- Best Editing: Invisibles – Marco Antonio Fonseca, Director: Esteban Garcia Garzon
- Best Sound Design: Tibbits Hill – Laurent Oullette, Director: Edith Jorisch
- Best Leading Act: Invisible Border –Temiloluwa Obiyem, Director: Mark Siegfried Gerstorfer
- Best Supporting Act: The Other End of the Street – Ágoston Sáfrány, Gáspár Téri, Milán Zikkert, Jeanne Katalin Lipták, Director: Kálmán Nagy
- Special Jury Award: The Last Day of Patriarchy, Director: Olmo Omerzu
Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması
- En İyi Belgesel: Sandes – Yönetmen: Berkay Özdinç
- En İyi Canlandırma: Supplant – Yönetmen: Zeynep Yıldız
- En İyi Kurmaca: Dördüncü Duvar – Yönetmen: Mehmet Kaan Karataş
Uşak Kısa Film Yarışması
- Birincilik Ödülü: Kolu Açık Hacım Sultan – Yönetmen: Adem Giliz
- İkincilik Ödülü: 12 Poz – Yönetmen: Nevra Ayan
- Üçüncülük Ödülü: Psychosis – Yönetmen: Anıl Bayazit
IX. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali İstanbul Programı
19 Aralık 2022 - Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi
- 10.00-12.00 Gösterim: Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması Finalistleri
- 12.00-13.00 Gösterim: İtalyan Kısa Filmleri Yarışması Finalistleri
- 13.00-14.30 “Power of acceptance” by Azadeh Masihzadeh
- 14.00-15.00 “Dancing amidst the flames” by Leonardo Martinelli
- 15.00-15.30 “We Have One Heart” by Katarzyna Warzecha
- 15.30-17.00 “Kısa Filmde Kurgu Süreci” – Konuşmacılar: Fırat Terzioğlu, Özgürcan Uzunyaşa, Tuvana Simin Günay, Melike Kasaplar, Buğra Dedeoğlu
20 Aralık 2022 - Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi
- 10.00-17.30 Gösterim: Ulusal Kısa Film Yarışması Finalistleri
- 17.30-20.00 Gösterim: İtalyan Kısa Filmleri Yarışması Seçkisi
- 20.00-21.00 Gösterim: İtalyan Kısa Filmleri Yarışması Finalistleri
21 Aralık 2022 - Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi
- 10.00-13.00 Gösterim: Uluslararası Kısa Film Yarışması Finalistleri
- 13.00-14.00 Gösterim: “Godard Etkisi” (Yön: Ali Aytaç Mehmetoğlu), “Kızılcık Dalı” (Yön: Arzu Görgülü), “Gece Babamızı Ararken” (Yön: Alkım Özmen)
- 14.00-14.30 Gösterim: “Tundra” (Yön: José Luis Aparicio)
- 14.30-15.00 Q&A: “VHS” with Alexander Markin
- 15.00-16.30 “3 Hours To Love” by Patricia Nogueira
- 16.30-17.30 Gösterim ve Söyleşi: Esme Madra’yla “Kule” & “Fırtına”
- 17.30-18.30 Q&A: “Zoy’s Return” with Adilkhan Yerzhanov & Svetlana Stepankovskaya
- 19.00-20.00 Ödül & Kapanış Töreni