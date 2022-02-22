UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Betis ile Rusya'nın Zenit takımları arasında 24 Şubat 2022 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş müsabakasında düdük çalacak.

İspanya'nın Sevilla şehrindeki Benito Villamarín Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen AVAR, ayrıca İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Valeri da VAR olarak görev yapacak.