UEFA'dan final için özel top tanıtımı: 'Barış' teması

Rusya-Ukrayna savaşına dikkatin çekildiği topta "barış" teması kullanıldı. Topun üzerinde İngilizce "peace" ifadesi ve barış kelimesinin Ukraynaca karşılığı olan "???" sözcüğü yer aldı.
The official #UCLfinal match ball is here 🤩#UCL x @adidasfootball pic.twitter.com/ZxTHrZG14w— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 24, 2022
Real Madrid ile Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali’nde kupa için mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Real Madrid - Liverpool karşılaşması 28 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00’da (TSİ) başlayacak.