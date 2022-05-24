UEFA'dan final için özel top tanıtımı: 'Barış' teması

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 28 Mayıs Cumartesi günü Liverpool ile Real Madrid karşılaşacak. UEFA, final maçında kullanılacak 'barış' temalı topu tanıttı.

Haber Merkezi

Rusya-Ukrayna savaşına dikkatin çekildiği topta "barış" teması kullanıldı. Topun üzerinde İngilizce "peace" ifadesi ve barış kelimesinin Ukraynaca karşılığı olan "???" sözcüğü yer aldı.

Real Madrid ile Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali’nde kupa için mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Real Madrid - Liverpool karşılaşması 28 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00’da (TSİ) başlayacak. 