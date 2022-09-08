UEFA'dan Emre Belözoğlu kararı

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi grup maçlarının ilkinde bu akşam İskoçya'nın Heaarts takımına karşı mücadele edecek.

UEFA'dan bugün Başakşehir yönetimine gönderilen yazıda, teknik direktör Emre Belözoğlu'na getirilen kulübe yasağının kaldırıldığını ve bu akşamki maçta yedek kulübesinde teknik direktör olarak takımını yönetebileceğini bildirildi.

Eleme turunda Maccabi Netanya maçında yeterli lisansı olmadığı halde takımı teknik direktör gibi yöneten Belözoğlu'na men cezası veren UEFA, Başakşehir Kulübü'ne de 10 bin avro para cezası kesmişti. UEFA, Belözoğlu'nun sonraki maçlarda kulübede oturabileceğini ancak takımı saha kenarından yönetemeyeceğine hükmetmişti.