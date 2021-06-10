UEFA, Ukrayna'dan formasındaki Nazi sloganlarının 'yarısını' silmesini istedi

Ukrayna, Avrupa Şampiyonası’nda giyeceği formada Rusya'nın 2014'te topraklarına kattığı Kırım'ı da Ukrayna'nın parçası gösteren bir haritaya ve II. Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi işbirlikçisi sloganlara yer vermişti.

Rusya'ysa söz konusu formaya tepki göstermiş ve Ukrayna'yı 'Formayla siyasi mesaj veriliyor' diyerek UEFA'ya şikâyet etti.

Söz konusu formada yer alan Alman işgalcilerle iş birliği yapan ve Ukrayna'da sivillere yönelik gerçekleştirdiği toplu katliamlarla hatırlanan Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) ve Ukrayna Milliyetçi Örgütü (OUN) sloganlarının "yarısının" çıkartılması şeklinde karar verildi.

Formada Nazi işbirlikçisi gruplar tarafından Nazi selamı eşliğinde kullanılan "Slava Ukrayini, Heroiam Slava!" (Слава Україні! Героям слава!, Şan olsun Ukrayna'ya! Kahramanlara şan olsun!) şeklindeki resmi sloganını içeriyordu.

UEFA, Ukrayna milli takımının EURO 2020 için tasarlanan formasındaki "siyasi sloganlar" nedeniyle 'Heroiam Slava!' ifadesini çıkartmasını istedi.

Öte yandan söz konusu ifade formanın iç yakasında bulunurken, formanın dış görünümü fiili olarak değişmemiş olacak. "Slava Ukrayini" kısmı formanın dışında yer alıyor, bu kısma yönelik herhangi bir müdahale söz konusu değil.

UEFA daha önce "formanın UEFA'nın uygun ekipman kurallarına uyduğu için onay aldığını" belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova forma ile ilgili "Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek bir illüzyon yarattığını." ifade etmişti.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko ise formayı sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla tanıtmış ve "Ukrayna silüetinin oyunculara güç vereceğine inanıyoruz çünkü Ukrayna'nın tümü için mücadele edecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu "Nazi selamı" ülkede 2014'de gerçekleşen ABD destekli darbeyi takiben Ukrayna ordusu tarafından da 2018'de kullanılmaya başlanmıştı.