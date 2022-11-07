UEFA Avrupa Ligi'nde play off turu eşleşmeleri belli oldu

Fenerbahçe’nin de muhtemel rakipleri olan bu eşleşmedeki takımların en dikkat çeken takımları Barcelona ile Manchester United birbiriyle eşleşti.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Barcelona – Manchester United

Juventus – Nantes

Sporting – Midtjylland

Shakhtar – Rennes

Ajax – Union Berlin

Bayer Leverkusen – Monaco

Sevilla – PSV

Salzburg – Roma

2022/23 Avrupa Ligi finali 31 Mayıs 2023 tarihinde Budapeşte’nin 65 bin kapasiteli stadyumu Puskas Arena’da oynanacak. Kazanan takım kendi ülkesinde hak kazanamasa dahi 2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek.