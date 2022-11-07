UEFA Avrupa Ligi'nde play off turu eşleşmeleri belli oldu

Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi yapıldı. Son 32 turunda Barcelona ile Manchester United birbirlerine rakip oldu.

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Fenerbahçe’nin de muhtemel rakipleri olan bu eşleşmedeki takımların en dikkat çeken takımları Barcelona ile Manchester United birbiriyle eşleşti.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Barcelona – Manchester United

Juventus – Nantes

Sporting – Midtjylland

Shakhtar – Rennes

Ajax – Union Berlin

Bayer Leverkusen – Monaco

Sevilla – PSV

Salzburg – Roma

2022/23 Avrupa Ligi finali 31 Mayıs 2023 tarihinde Budapeşte’nin 65 bin kapasiteli stadyumu Puskas Arena’da oynanacak. Kazanan takım kendi ülkesinde hak kazanamasa dahi 2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek.