UEFA Avrupa Ligi'nde play off turu eşleşmeleri belli oldu

Fenerbahçe’nin de muhtemel rakipleri olan bu eşleşmedeki takımların en dikkat çeken takımları Barcelona ile Manchester United birbiriyle eşleşti.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Barcelona – Manchester United
Juventus – Nantes
Sporting – Midtjylland
Shakhtar – Rennes
Ajax – Union Berlin
Bayer Leverkusen – Monaco
Sevilla – PSV
Salzburg – Roma
2022/23 Avrupa Ligi finali 31 Mayıs 2023 tarihinde Budapeşte’nin 65 bin kapasiteli stadyumu Puskas Arena’da oynanacak. Kazanan takım kendi ülkesinde hak kazanamasa dahi 2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele edecek.