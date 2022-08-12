UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turu rövanş maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu, 6 karşılaşmayla sona erdi.

Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 yendiği Slovacko ile rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atladı.

Rövanş müsabakalarının ardından HJK Helsinki, Zürih, Fenerbahçe, Malmö, Olympiakos ve AEK Larnaca play-off turuna yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

HJK Helsinki (Finlandiya) – Maribor (Slovenya): 1-0 (2-0)

Zürih (İsviçre) – Linfield (Kuzey İrlanda): 3-0 (2-0)

Slovacko (Çekya) – Fenerbahçe: 1-1 (0-3)

F91 Diddeleng (Lüksemburg) – Malmö (İsveç): 2-2 (0-3)

Slovan Bratislava (Slovakya) – Olympiakos (Yunanistan): 2-2 (Penaltılarda 3-4) (1-1)

Partizan (Sırbistan) – AEK Larnaca (Kıbrıs): 2-2 (1-2)

3. ön eleme turunun ardından belli olan, 18 ve 25 Ağustos’ta yapılacak play-off’ta eşleşmeler şöyle:

Dnipro (Ukrayna) – AEK Larnaca (Kıbrıs Cumhuriyeti)

KAA Gent (Belçika) – Omonoia (Kıbrıs Cumhuriyeti)

Austria Wien (Avusturya) – Fenerbahçe (Türkiye)

Zürih (İsviçre) – Hearts (İskoçya)

HJK Helsinki (Finlandiya) – Silkeborg (Danimarka)

Malmö (İsveç) – Demir Grup Sivasspor (Türkiye)

Ferencvaros (Macaristan) – Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

Apollon (Kıbrıs Cumhuriyeti) – Olympiakos (Yunanistan)

Pyunik (Ermenistan) – Sheriff (Moldova)

Ludogorets (Bulgaristan) – Zalgiris (Litvanya)