UEFA Avrupa Ligi finali öncesi güvenlik alarmı

Avrupa Ligi'nde İskoçya'nın Rangers ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımları arasında çarşamba günü oynanacak final maçına ev sahipliği yapacak İspanya'nın Sevilla kentinde, taraftarlar arasında olası şiddet olaylarına karşı güvenlik alarmı verildi.

Sevilla yerel yönetimi tarafından "yüksek riskli maç" ilan edilen Eintracht Frankfurt - Rangers maçı için kentte 3 bini ulusal polis olmak üzere toplam 5 bin 500 güvenlik görevlisinin hazır bulanacağı bildirildi.

Basına yapılan açıklamalarda, stat çevresi ve kent merkezlerinde taraftarın yoğunlukta olacağı bölgelerde terörle mücadele ekiplerinin de görev alacağı, çok sayıda yolun trafiğe kapatılacağı, stat çevresindeki barların teraslarının hizmet dışı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Maç için 100 bin kadar İskoç ve Alman taraftar kente gelirken, Sevilla ve Malaga havalimanlarında 17-19 Mayıs tarihlerinde 324 ek uçuşun planlandığı kaydedildi.