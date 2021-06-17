Uçuşlar açılacak mı? Rus uzmanlar Türkiye'de

Türkiye ile uçuşları askıya alan Rusya'dan bir heyetin uçuşların yeniden açılıp açılmayacağına dair değerlendirme yapmak üzere Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Sputnik'e demeç veren bir kaynak, “Uzmanlar Türkiye’ye ulaştı. Heyetin başında Rospotrebnadzor’un (Rusya’nın tüketici haklarını koruma alanındaki denetçisi) bir temsilcisi bulunuyor. Heyet içerisinde Rosturizm’in (Rusya Federal Turizm Ajansı) bir temsilcisi de yer alıyor” dedi.

Rospotrebnadzor daha önce, Rus uzmanların, koronavirüs pandemisiyle ilgili durumu değerlendirmek için Türkiye’ye gideceklerini açıklamıştı. Söz konusu değerlendirme doğrultusunda bu ülkeye uçuşların yeniden başlatılıp başlatılmayacağı kararının alınacağı biliniyor.

Rusya, vaka sayılarının arttığı Türkiye ile uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arası askıya almış, daha sonra bu kararı 21 Haziran’a dek uzatmıştı.