Uçuş sırasında uyuya kalan pilot kriz yarattı: Savaş uçaklarına 'hazır olun' emri

ABD'den İtalya'ya uçan yolcu uçağı eşine az rastlanır bir olaya sahne oldu.

ABD'den İtalya'ya giden yolcu uçağında, kule uçakla bağlantı kuramadı. Bir süre sonra uçağın kaçırıldığı ihtimali üzerinde durulmaya başlandı.

Hürriyet'in haberine göre, ortaya çıkan olayda, ITA Havayolları pilotu uçak havadayken uyuyakalarak kulenin çağrılarını yanıtsız bıraktı.

Pilottan 'sistem arızası' savunması

10 dakika boyunca haber alınamayan uçağın yardımcı pilotu, izin verilen 'kontrollü dinlenme' hakkı dahilinde uyuduğunu aktardı. Kaptanın ise bu süre içinde uyanık olması gerekiyordu. Pilot ise iletişim sisteminde bir arıza olduğunu ve bu nedenle kule ile iletişime geçemediğini öne sürdü.

Savaş uçaklarına 'hazır olun' emri

Olası bir hava korsanlığına karşı savaş uçaklarını alarma geçiren resmi makamlar 10 dakika içinde cevap alınması sonrası operasyonun iptal edildiğini açıkladı.

Pilot kovuldu

İkinci pilot dinlenirken havacılık kurallarını hiçe sayarak uyuduğu iddia edilen pilot kovuldu.

38 bin fit (Yaklaşık 11 kilometre) irtifada seyreden uçak sorunsuz bir şekilde Roma'ya indi.

Olay ile ilgili havayolu şirketi soruları yanıtsız bıraktı.

