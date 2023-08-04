'Uçuş sırasında namaz kılmak riskli' diyen THY pilotu işten çıkartıldı: 'İstediğimi atarım'

Türk Hava Yolları’nda (THY) 30 yılı aşkın süredir çalışan bir pilot, “Uçuş sırasında kokpitte namaz kılmak uçuş güvenliği açısından riskli” dediği için işten çıkartıldı.

Halk TV'den Fırat Fıstık'ın haberine göre olay, bir yurtdışı uçuşunda yaşandı. Kaptan pilot ile ikinci pilot arasında, uçuş esnasında namaz kılmak ve oruç tutmak hakkında bir diyalog gerçekleşti.

Kaptan pilot, uçuş sırasında namaz kılmanın ve oruç tutmanın güvenlik açısından risk barındırdığını söyledi. Bunun üzerine ikinci pilot, kaptan pilottan şikayetçi oldu.

'Sebep söylemek zorunda değilim, istediğimi atarım'

Şikayetin ardından kaptan pilotun işine gerekçe dahi sunulmadan son verildiği belirtildi.

Karar, uçuştan birkaç gün sonra kaptan pilota sunulurken, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ın, sebebini soran pilota “Sebep söylemek zorunda değilim, istediğimi atarım” dediği öne sürüldü.

Bolat, geçtiğimiz günlerde kokpit ve kabinde namaz kılmak isteyenler için kural getireceklerini açıklamıştı.