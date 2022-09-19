Uçuş esnasında pilotu ölen uçak, acil iniş yaptı!

RIA Novosti’ye göre Novokuznetsk'ten St. Petersburg'a uçan bir yolcu uçağı Boeing'in kaptan pilotu kokpitte fenalaşarak öldü.
Uçak, ikinci kaptanın soğuk kanlı davranması sonucu Omsk'a acil iniş yaptı. Uçağa gelen ilk yardım ekibinin açıklamasına göre kaptan pilotun uçak iniş yapmadan önce öldüğü tespit edildi.
18 Eylül Pazar akşamı yaşanan olayda hayatını kaybeden pilotun ölüm sebebi açıklanmadı.
Yolcuların panik yaşadığı olay, yeni uçuş ekibinin uçağa gelmesiyle çözüldü, yolcular bir süre bekledikten sonra uçuşuna devam etti.