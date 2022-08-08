Üçüncü kattan düşen 16 yaşındaki Zeynep yaşamını yitirdi

Ailesiyle birlikte Hatay’dan akraba düğünü için Adana'ya gelen Zeynep İbiş, halasıyla birlikte düğünden çıkarak Adana merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesindeki eve geldi. Halası içerideyken balkonda bir süre oturan İbiş, bilinmeyen bir nedenle 3’üncü kattan düştü.

Düğünden çıkarak eve gelen İbiş'in ailesi, bahçe kısmında İbiş'in hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbişin öldüğünü tespit etti. Aile sinir krizi geçirirken, İbiş'in cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.