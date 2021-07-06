Ücretsiz izindeki işçiyi performans düşüklüğünden attılar

‘Normalleşme’ kapsamında sona eren işten çıkarma yasağıyla işçiler 1 Temmuz sabahına işsiz olarak uyandı. Aralarında ücretsiz izinde olanların da bulunduğu birçok işçi yasağın sonlanmasıyla işsiz kaldı. Patronların ücretsiz izindeki işçiyi işten atma bahanelerinden biri de ‘performans düşüklüğü’ oldu. 6 aydır ücretsiz izinde olan 1 Temmuz günü işten çıkarılan bir işçi, “Zaten aylardır ücretsiz izindeyiz performansımızı nereden görüp de karar vermişler, böyle iş olmaz” diye sitem etti.

‘Performansın düşük' dediler

Evrensel'den Murat Uysal'ın haberine göre 1 Temmuz’da işten çıkarılanlardan biri Aygün Uysal. 4 Ocak 2021’de Türk Telekom bünyesinde kadrolu olarak işe başlayan Uysal, 22 Şubat’ta kendisine gelen bir yazıyla ücretsiz izne çıkarılmış. “30 Haziran’a kadar iki sefer ücretsiz iznim uzatıldı ve 1 Temmuz itibariyle iş akdimi feshettiler. İşten çıkarılma sebebim düşük performansmış. Zaten aylardır ücretsiz izindeyiz, performansımızı nereden görüp de karar vermişler, böyle iş olmaz” dedi. İzmir’de yaşadığını söyleyen Uysal, “Ankara’dan bir yazı geldi. İzmir’deki amirlerim müdürlerim benimle ilgili olumsuz görüş bildirmediklerini söylediler, anlattıklarına göre Ankara ne istediyse onu yapmışlar. Duyduğuma göre Türkiye genelinde benimle birlikte 70 kişi işten çıkarılmış” diye konuştu.

1 Temmuz günü işyerine çağrılınca “Sonunda işe başlayacağım” umuduyla işyerine gittiğini söyleyen Uysal, “Her zaman işe geri dönüş umudum vardı. Ben zaten başka bir firmadan geçiş yapmıştım ama böyle bir şeyle karşılaşacağım aklımın ucundan bile geçmiyordu. Türk Telekom’a girdim diye kredi çekmiştim. Çünkü geleceğim garanti diye düşünüyordum fakat şu an çıkmazdayım. Ailemin desteği olmasa şu anki borcumu ödeyemem, hayatta geçinemem. Ben Türk Telekom firmasından emekli olurum diye düşünmüştüm. Çünkü giren insanlar emekli olup ayrılıyorlardı. Ama olmadı” dedi. Ücretsiz izinde olduğu sürece ne ek bir geliri olan ne de başka bir yerde çalışabilen Uysal, “27 yaşındayım annemden babamdan harçlık alacak hale geldim” dedi.

Patronlara fırsat oldu

Yapı Kredi bünyesinde 5 yıla yakın bir süredir çalışan Meltem, “Kıdemli uzmandım, kanun takip tahsilat alanında çalışıyordum. 1 Temmuz günü bir anda işten çıkarıldık. Bahane performans düşüklüğü. Oysa biz pandemide performansımızı yüzde 250’ye çıkarmıştık. Avukatıma danıştım, benimle beraber 7 kişiyi daha çıkarmışlar” dedi.

Pandeminin başında riskten çekindiği için ücretsiz izne gönderilmeyi kendisinin kabul ettiğini söyleyen Hakan, “Bu işin bu kadar uzayacağını tahmin etmiyordum. Bir süre birikimimi yedim, birkaç ay sonra o da bitti. En sonunda da böyle işten attılar” diyor. Diğer işçiler gibi Hakan’ın da işten çıkarılma sebebi performans düşüklüğü. “Yaşım geçti şimdi başka yerlerde iş bulabileceğimi düşünmüyorum. Kimse 45’ini geçmiş adamı işe almıyor genç istiyorlar. Emekliliği bekleyeyim desem ona da seneler var” diye konuştu.