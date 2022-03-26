Ücretsiz geçiş sona erdi, sürücüler köprü yerine feribota yöneldi

Erdoğan’ın '200 liracık' dediği tarife uygulanmaya başlanınca sürücüler 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribota yöneldi, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Haber Merkezi

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmış, köprü açılışında konuşan Erdoğan, geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağını söylemişti.

1 haftalık süre dün gece itibariyle sona erdi. Köprünün “200 liracık” olarak duyurulan tarifeye geçmesiyle birlikte yurttaşların boğaz geçişlerinde feribotlara yöneldiği görüldü. Çanakkale Feribot İskelesi'nde sabah saatlerinde kuyruklar oluşmaya başladı.

Sürücüler, köprüden araçlarıyla geçişleri için 200 TL öderken, feribot geçişlerinde ücret ise 95 TL. (ANKA)

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Erdoğan köprüyü açtı, geçiş ücretini böyle açıkladı: Pahalı mı?