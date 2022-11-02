'Ücreti düşen çalışana SGK'dan uyarı mesajı gönderilecek'

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, ücreti düşen çalışana SGK'nın uyarı mesajı göndereceğini yazdı.

Bugünkü köşesinde 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda sosyal güvenlikte gelecek yıl alınacak önlemler ve yapılacakların anlatıldığını hatırlatan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"En dikkat çekici olanı, özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda; SGK tarafından çalışana kısa mesaj gönderilecek olması. Daha açık bir anlatımla işveren, düşük prim ödemek için çalışanın ücretini eksik gösterir ya da çalışanın maaşının bir kısmını elden bir kısmını bankaya yatırarak gerçek tutarı bordroda göstermezse; SGK, bu durum tespit edip, çalışanı kısa mesajla ‘primin eksik yatırıldı’ diyerek uyaracak. Uyarılar sadece çalışana yapılmayacak. Kalifiye meslek mensuplarını istihdam eden ve kayıt dışı istihdam ile eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen işverenler de, SGK tarafından gönderilecek mektuplarla uyarılacak."