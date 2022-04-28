Uçmakdere'ye kurulmak istenen midye çiftlikleri tepki çekti

Tarım ve Orman Bakanlığı, "müsilajla mücadele kapsamında" Marmara Denizi’nde mevcut 9 çiftliğe ek olarak 35 midye çiftliği daha kurmak istiyor. Bu çiftliklerden 2’sinin ise yamaç paraşütüyle ünlü Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Uçmakdere Köyü sahiline kurulması planlanıyor. Köylüler içerisinde sit alanı, tabiat parkı bulunan ve endemik bitkileri barındıran bölgeye midye çiftliği kurulmasına karşı çıkıyor.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Argun, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Tekirdağ Su Ürünleri Birlik Başkanı Yaşar Karayer, Uçmakdere Muhtarı Burhan Yılmaz, Uçmakdere Kültür Turizm Derneği Başkanı Baki Yıldırım, köylülerle birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Marmara Denizi'ne zaten sen derin deşarjla Ergene'yle bütün etrafındaki illerden ağır metallere basıyorsunuz. Marmara Denizi'ni oksijenden tükettiniz, bitirdiniz ve ağır metallerle doldurdunuz" dedi.

"Bölgeyi talan etmek istiyorlar" diyen Aygun, "Gidin yerleşim olmayan alanlarda bunları kurun eğer istiyorsanız" şeklinde konuştu.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da Uçmakdere Mahallesi'nin kentsel sit alanı olduğuna dikkat çekerek, "Biz Şarköy'ün altmış iki kilometrenin hiçbir noktasında midye çiftliğine olmasını istemiyoruz" dedi. (ANKA)