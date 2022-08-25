Uçaklar İstanbul Havalimanı'na inemedi: Yolcular geceden bu yana İzmir’de bekletiliyor

Türk Hava Yolları’nın (THY) dün akşam dış hatlardan gelen ve İstanbul Havalimanı’na inmesi gereken uçakları, olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaptı.

BirGün'ün haberine göre, İstanbul’daki hava muhalefeti sebebiyle İzmir’e yönlendirilen yolcuların dün akşam saatlerinden bu yana havalimanında yeniden İstanbul’a gitmek için bekletildiği öğrenildi. Yolcuların, otellerde yer olmadığı gerekçesiyle havalimanında bekletildiği iddia edildi.

'Herhangi bir çalışana ulaşamadık'

Dün akşam saatlerinden beri İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan İstanbul’a gitmeyi bekleyen bir yolcu yaşadıklarını anlattı.

Normalde saat 23.30’da İstanbul Havalimanı’na inmeleri gerektiğini söyleyen yolcu, “Ben Lizbon’da İstanbul’a gelen uçaktaydım. İstanbul’daki kötü hava şartları dolayısıyla uçak havada 2-3 kez tur attı. Daha sonra pilot İzmir’e yöneldiğimizi söyledi. Saat 01.30 civarında İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na indik. Uçağın içinde de ayrıca bekletildik ve indiğimizde saat 03.00 civarındaydı. Dış hatlar kapısından girdiğimiz için de maalesef THY’nin herhangi bir çalışanına ulaşamadık, gidip kimseyle bu konuyu konuşamadık” dedi.

'Yaklaşık 15 saattir bekliyoruz'

Kendilerine söylenen ilk şeyin hava koşulları düzeldiğinde İstanbul’a geri döneceklerini olduğunu dile getiren yolcu şöyle konuştu:

“Biz beklerken Lizbon dışında başka ülkelerden gelen uçaklarında İzmir’e geldiğini ve geleceğini öğrendik. Biz o saatten itibaren binlerce yolcu havalimanında beklemeye başladık. Biz görevlilere 'Uçak ne zaman kalkacak?’ diye sormaya başladık. Bize kendilerinin de bu konuda bir bilgiye sahip olmadıklarını, yetkililerle konuşmaya çalıştıklarını, hava trafiğinin yoğun olduğunu, uçakların aslında beklediğini ama izin alınması gerektiğini söylediler bahane olarak. Fakat sonradan bir şey öğrendik ki, inen uçakların pilotları ve çalışanları, kabin ekibi arkadaşlar, çalıştıkları saatin üzerinde çalışmaları yasak olduğu için dinlenmeye gitmişler. Biz, uçaklardan inip evlerine gidemeyen yolcular havaalanında mahsur kalmış bulunduk. Dolayısıyla gece 23.30’da benim İstanbul’da olmam gerektiği halde yaklaşık 15 saattir hala bekliyorum. Sürekli bahane üretip İstanbul uçağını erteliyorlar. Buradaki insanların çoğu yurtdışından gelen yabancılar ve burada Wi-Fi kullanamadıkları için ailelerine haber veremediler. Bizi otele yerleştirmediler, sürekli geçiştirdiler. Bütün insanlar da burada eziyet çekiyor. Türk Hava Yolları’na tazminat davası açacağız bizi bir gece boyunca havalimanında bu şekilde tuttuğu için.”

Sivas'a gidecek uçak pilot olmadığı için vaktinde kalkamadı

Öte yandan İHA’da yer alan habere göre, Türk Hava Yolları’nın İstanbul Sivas seferini yapacak olan 08.45 uçağı, pilot olmadığı için vaktinde kalkamadı. Uzun bir süre yolculara herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Yolcuların yanına geç gelen bir THY yetkilisi, pilot olmadığı için uçuşun gerçekleştirilemeyeceğini, isteyen yolcuların farklı illere yönlendirileceğini, aksi halde yolcuların 3-4 saat bekleyeceğini bildirdi. Uçağın pilotunun Antalya'dan İstanbul'a ulaşamadığı için problemin yaşandığı öğrenildi.

Diğer taraftan, Sivas'ta İstanbul'dan gelecek uçağı bekleyen 10.45 İstanbul THY yolcularına bu seferin iptal edildiği duyuruldu. Sivas'tan çalıştıkları ülkelere dönecek olan kişiler İstanbul aktarmalı uluslararası seferlerini kaçırdılar. İstanbul ve Sivas havalimanında yaklaşık 150 THY yolcusu bu firmanın pilot yetersizliği kaynaklı uçuş iptaline çözüm üretmesini bekliyorlar.