Uçak 12 saat rötar yaptı, yolcular mağdur oldu

Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda uçakları 12 saati aşkın bir süre rötar yapan THY AnadoluJet uçağının yolcuları mağdur oldu.

Edinilen bilgiye göre, 3 Eylül tarihinde saat 22.40’ta Samsun’dan havalanacak THY AnadoluJet uçağı, arıza nedeniyle kalkış yapamadı. Yetkililer durumu yolculara bildirirken, uçuş iptali yapılmadı. Kendilerine yardımcı olunmadığını ifade eden yolcular ise, yetkililere tepki gösterdi. Görene adlı uçağa İstanbul'dan tarifeli uçakla yeni parçanın gelmesiyle sabah saat 11.00 gibi kalkış yapabilen uçağın yolcuları, 12 saati aşkın havalimanında bekledikten sonra ancak Ankara'ya doğru yola çıkabildi.

'Birçok yolcu yaşadığı mağduriyet nedeniyle şikayetçi oldu'

Yaşadıkları durumu anlatan bir yolcu, “Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda mahsur kaldık. Önce uçağa bindik, sonra pilot bizleri arıza olduğu gerekçesiyle indirdi. Normalde 3 Eylül akşamı 22.40’ta gerçekleşmesi gereken THY AnadoluJet uçuşu bir arıza nedeni ile yapılamadı. Buna rağmen uçuş iptal de edilemedi. Görevliler yolculara hiçbir şekilde yardımcı olmadı. Gerekli bir açıklama yapılmamasının yanı sıra otel de ayarlamadılar. Yeni uçak da talep edilmedi. Aramızda engelli, aile, işe gitmesi gerekenler var. Ankara’dan aktarma yapacak olanlar da var. Havalimanında mahsur kaldık ve bize yardımcı olmadılar. Daha sonra İstanbul’dan arızalı parçanın yenisi tarifeli uçakla Samsun’a geldi ve bineceğimiz uçağa yerleştirildi. Arızanın giderilmesinin ardından öğle saatlerinde uçuş yapabildik. Birçok yolcu yaşadığı mağduriyet nedeniyle şikayetçi oldu” ifadelerini kullandı. (İHA)