Üç yerden toplam aylık geliri 81,005 TL!

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün, aynı zamanda Sun Express Yönetim Kurulu üyeliğinden de maaş aldığı ortaya çıkmıştı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bakan Yardımcısı Gül’ün, Eximbank’ta Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu da ortaya çıkardı. Gül'ün aylık toplam geliri 81 bin TL.

Yavuzyılmaz, Gül’ün ayrıca Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığından aylık 10 bin 370 TL + yıllık 4 maaş ikramiye aldığını paylaştı.

Aylık toplam geliri 81 bin 5 TL olan Şakir Ercan Gül’ün aldığı ücretler şu şekilde:

Bakan Yardımcısı Maaşı: 27 bin 917 TL

Sun Express Yönetim Kurulu Ücreti: 3 bin 750 euro

Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı: 10 bin 370 TL + yıllık 4 maaş ikramiye