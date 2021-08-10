Üç yavru kediyi öldüren saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Bahçeşehir'de bir sitede eşine saldırdığı iddiasıyla anne kedi ile 3 yavrusuna kürekle vuran ve 3 yavru kedinin ölümüne neden olan Kemal Dağhan Akdağ'ın "Haksız yere sahipli hayvanı öldürme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şikayetçi Ayşe Genç Usta'nın Bahçeşehir'de yaşadığı bir sitenin bahçe kısmında yeni doğuran bir kediyi ve yavrularını beslemeye başladığı anlatıldı. Olay günü olan 19 Mayıs 2021 günü şikayetçi Usta'nın kedileri beslemek için yanlarına gittiğinde 4 yavru kediden 2 tanesinin hareketsiz yattığını gördüğü, kontrol ettiğinde kedilerin ölmüş olduğunu gördüğü belirtildi. Şikayetçi Usta'nın kedilerin ölümüne başka kedilerin sebep olduğunu düşünerek evine gittiği anlatılan iddianamede, Usta'nın evinden kedilere baktığı sırada bir erkek şahsın elinde kürekle kedilere öldüresiye vurduğunu gördüğü ifade edildi.

Şüpheli Akdağ’ın savunmasında kedilerin eşine saldırması nedeniyle kürekle kedilere vurduğunu söylediği belirtilen iddianamede, suç esnasında kullanılan küreğin de adli emanete alındığı ifade edildi.