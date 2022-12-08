Üç mülteciyi yakarak öldüren Korukmaz hakkında istenen ceza belli oldu

İzmir Güzelbahçe ilçesindeki bir mermer atölyesinde çalışan 3 Suriyeli işçiyi 16 Kasım 2021'de yakarak katleden Kemal Korukmaz (41) hakkında hazırlanan iddianame belli oldu. İddianamede Korukmaz hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle yangın çıkarmak suretiyle öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "taksirle mala zarar vermek" suçundan ise 6 yıla kadar hapis isteminde bulundu. Ayrıca iddianamede Korukmaz'ın, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporunda cezai ehliyetinin olduğu belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre tanık olarak ifadeleri alınan iş yeri çalışanlarının, Korukmaz'ın daha önce işletmelerinde çalıştığını ve olay tarihinde de işletmeye geldiği belirtilen iddianamede, sanığın tedirgin tavırlar sergilemesi ve aynı zamanda şüphelinin geldiği saate denk gelecek şekilde elektrik kesintisi olması nedeniyle soruşturmanın genişletildiği kaydedildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında Kemal Korukmaz'a ait aracın olay tarihi ve saatiyle uyuşur bir şekilde olay yeri civarında tespit edildiği belirtilen iddianamede, Korukmaz'ın, olay yerine yakın mesafedeki Hacı Yeniler Camii tuvaletinde kıyafet değiştirdiği, içeri girerken elinde ağır olduğu değerlendirilen çuval olduğu belirtildi.

'Akıl hastalığı bulunmuyor'

Korukmaz hakkında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından verilen raporun da yer aldığı iddianamede, sanığın üzerine atılı suçlarla alakalı olarak fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak veya kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığının bulunmadığı, bu fiillere karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunun oy birliğiyle karar verildiği bilgisine yer verildi.

Bir yıl plan yapmış

Korukmaz'ın olay tarihinde bir yıllık süreye yayılan bir plan dahilinde 3 kişiyi yakarak öldürme kastıyla yangın çıkardığı vurgulanan iddianamede, Korukmaz'ın 3 kişiyi canavarca hisle öldürdüğü kanaatine varıldı. İddianamede Kemal Korukmaz için 'tasarlayarak canavarca hisle yangın çıkarmak suretiyle öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Korukmaz'ın ayrıca taksirle yakarak mala zarar verme suçundan da 6 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Korukmaz'ın yargılanacağı davanın ilk duruşması 1 Mart 2023 tarihinde görülecek.