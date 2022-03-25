Üç maaşlı bakan yardımcısının aylık geliri 313 bin 870 TL

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın üç ayrı kurumdan aldığı maaşları aktardı. Alpaslan'ın 2022 yılı aylık kazancını paylaşan Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı'nın aylık gelirinin 313 bin 870 TL olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, Twitter paylaşımında Bakan Yardımcılığı maaşının 39 bin 357 TL, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu huzur hakkı 142 bin 518 TL, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu ilave ücreti olarak da 131 bin 995 TL olduğunu belirterek toplam aylık gelirinin 313 bin 870 TL olduğunu aktardı. Yavuzyılmaz, hesaplama için kullandığı yöntemi de paylaşımlarında açıklayarak kaynak olarak da Kuveyt Türk 2022 Genel Kurul Tutanağı'nı gösterdi.

CHP'li vekilin paylaştığı 23 Mart tarihli Kuveyt Türk Olağan genel Kurul Toplantı tutanağında şu ifadeler yer alıyor:

"Yapılan görüşme sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılı için huzur hakkı olarak, toplam net; 1,040,000- USD ücret ödenmesine, ödenen huzur hakkına ilave olarak 2021 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Yönetim Kurulunca atandıkları/seçildikleri komitelerdeki görevleri nedeniyle harcadıkları mesai ve hizmetleri dolayısıyla ücret niteliğinde olmak üzere, toplam net 963.205- USD ödenmesine, ödenecek tutarların hangi komitelere, hangi üyelere ne şekilde ve ne kadar olması ve bu meblağların dağıtım tarihinin tespiti konusunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu; oybirliği ile kabul edildi."