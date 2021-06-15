Üç kişiyi öldüren Atalay Filiz'e bir ceza daha

İstanbul ve Ankara'da işlediği 3 cinayetten ayrı ayrı 'ağırlaştırılmış müebbet' hapse çarptırılan Atalay Filiz'in 'resmi belgede sahtecilik' suçundan yargılanmasına devam edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Filiz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada sanık avukatı Oğuz Mescioğlu da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrarlayarak sanığın "Resmi belgede sahtecilik" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Mescioğlu da öncelikle müvekkilinin beraat etmesini aksi halde sanık hakkında lehe hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Son sözü sorulan Filiz, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek "Beraatimi istiyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Filiz’i "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada, Atalay Filiz'in firari olduğu 2016 yılında 7 adet sahte kimlik oluşturduğu belirtiliyordu.

İddianamede sanığın, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.