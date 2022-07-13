Üç kedi maması ürününde zehirli kimyasallar çıktı: 'Tüketmeyin, derhal imha edin'

Fransız resmi tehlikeli ürün uyarı sitesinde, Nestle'ye ait Pruina tarafından üretilen üç kedi maması markasının belli parti nosunu paylaşan ürünlerinin toplatılmasını talep eden ilanlar yayımlandı.

Söz konusu ürünler Türkiye'de de satışı olan Pro Plan Somonlu Kısır Kedi Maması, Pro Plan Orijinal Kitten Tavuklu 1 ila 12 aylık Yavru Kedi Maması ve Purina One Junior Tavuklu 1 ila 12 aylık Yavru Kedi Maması oldu.

Toplatılma talebinin gerekçesi olarak üç mamanın da belli parti mumaralı ürünlerinde tedarikçilerden biri tarafından kullanılan su arıtımında kullanılan kimyasalların kedi için zararlı olabilecek kalıntılarına rastlanmış olması gösterildi.

Fransa hükümetine bağlı Rappel Conso'da yayınlanan uyarılarda söz konusu ürünün parti numalararı eşleşmesi durumunda, ürünün kullanımın derhal durdurulması, tüketici servisiyle iletişim kurulması veya ürünü imha etme yönüne gidilmesi tavsiyeleri yer aldı.

Zararlı madde içerme riski barındıran ürünlerin parti numaralarıysa şöyle;

Purina Pro Plan Somonlu Kısır Kedi Maması (400g, 3kg ve 10kg + 2kg'lik paketlerde):

Parti no: 1324091108, 1324091104, 1325091106

Son kullanma tarihi: 31.05.2023

#RappelProduit

PURINA® PRO PLAN® Sterilised Adult 1+, Riche en Saumon - PRO PLAN®



Risques : Autre risque



Motif : Présence de traces éventuelles d'un résidu (2-CE) issu du traitement d'eau utilisé par un de nos fournisseur d'ingrédientshttps://t.co/7ZugilKZLU pic.twitter.com/pBT4uhCNHv — RappelConso (@RappelConso) July 8, 2022

Purina Pro Plan Orijinal Kitten Tavuklu Kedi Maması (400g, 3kg, 10kg'lik paketlerde):

Parti no: 1325091108, 1351091108, 1324091104, 1325091106

Son kullanma tarihi: 31.05.2023, 30.06.2023, 31.05.2023, 31.05.2023

#RappelProduit

PURINA® PRO PLAN® Original Kitten 1 à 12 mois, Riche en Poulet - PRO PLAN®



Risques : Autre risque



Motif : Présence de traces éventuelles d'un résidu (2-CE) issu du traitement d'eau utilisé par un de nos fournisseurs d'ingrédientshttps://t.co/I3L3YhnjkH pic.twitter.com/LN2iS1G2Ig — RappelConso (@RappelConso) July 8, 2022

Purina One Junior Tavuklu Kedi Maması (1,5kg'lik paketlerde):

Parti no: 1352091106, 1353091106

Son kullanma tarihi: 30.06.2023

#RappelProduit

PURINA ONE® Junior de 1 à 12 mois, Élaboré avec du Poulet sélectionné - PURINA ONE®



Risques : Autre risque



Motif : Présence de traces éventuelles d'un résidu (2-CE) issu du traitement d'eau utilisé par un de nos fournisseurs d'ingrédientshttps://t.co/43dvKVGk6y pic.twitter.com/qoJ4nCHIBX — RappelConso (@RappelConso) July 8, 2022

Fransa'da yayınlanan uyarıda söz konusu mamaların parti numaralarının uyuşması durumunda gerekli adımların atılması tavsiye edildi.

Üç ürünün de Türkiye'de satışları mevcutken, bu ürünlerde benzer bir sorun olup olmadığı henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin Türkiye'deki denetleme kurumları veya Purina firmasından henüz bir açıklama gelmiş değil.