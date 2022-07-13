Üç kedi maması ürününde zehirli kimyasallar çıktı: 'Tüketmeyin, derhal imha edin'

Fransa'nın tüketici denetleme kurumu, üç Purina One ve Pro Plan markalı kedi mamasının belli parti numaralı ürünlerinin toplatılması için uyarı yayımladı.

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Fransız resmi tehlikeli ürün uyarı sitesinde, Nestle'ye ait Pruina tarafından üretilen üç kedi maması markasının belli parti nosunu paylaşan ürünlerinin toplatılmasını talep eden ilanlar yayımlandı.

Söz konusu ürünler Türkiye'de de satışı olan Pro Plan Somonlu Kısır Kedi Maması, Pro Plan Orijinal Kitten Tavuklu 1 ila 12 aylık Yavru Kedi Maması ve Purina One Junior Tavuklu 1 ila 12 aylık Yavru Kedi Maması oldu.

Toplatılma talebinin gerekçesi olarak üç mamanın da belli parti mumaralı ürünlerinde tedarikçilerden biri tarafından kullanılan su arıtımında kullanılan kimyasalların kedi için zararlı olabilecek kalıntılarına rastlanmış olması gösterildi.

Fransa hükümetine bağlı Rappel Conso'da yayınlanan uyarılarda söz konusu ürünün parti numalararı eşleşmesi durumunda, ürünün kullanımın derhal durdurulması, tüketici servisiyle iletişim kurulması veya ürünü imha etme yönüne gidilmesi tavsiyeleri yer aldı.

Zararlı madde içerme riski barındıran ürünlerin parti numaralarıysa şöyle;

Purina Pro Plan Somonlu Kısır Kedi Maması (400g, 3kg ve 10kg + 2kg'lik paketlerde):

  • Parti no: 1324091108, 1324091104, 1325091106
  • Son kullanma tarihi: 31.05.2023

Purina Pro Plan Orijinal Kitten Tavuklu Kedi Maması (400g, 3kg, 10kg'lik paketlerde):

  • Parti no: 1325091108, 1351091108, 1324091104, 1325091106
  • Son kullanma tarihi: 31.05.2023, 30.06.2023, 31.05.2023, 31.05.2023

Purina One Junior Tavuklu Kedi Maması (1,5kg'lik paketlerde):

  • Parti no: 1352091106, 1353091106
  • Son kullanma tarihi: 30.06.2023

Fransa'da yayınlanan uyarıda söz konusu mamaların parti numaralarının uyuşması durumunda gerekli adımların atılması tavsiye edildi.

Üç ürünün de Türkiye'de satışları mevcutken, bu ürünlerde benzer bir sorun olup olmadığı henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin Türkiye'deki denetleme kurumları veya Purina firmasından henüz bir açıklama gelmiş değil.

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