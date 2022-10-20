Üç ilde daha etkinlik ve toplantı yasağı

Adıyaman Valiliği, aldığı kararı kentte her türlü eylemin 29 Ekim saat 23:59'a kadar yasaklandığını duyurdu

Tunceli Valiliği, kentte yapılacak olan eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle mülki amirin iznine bağlandığını bildirdi.

Gaziantep Valiliği, kentte bir hafta boyunca gösteri, eylem ve yürüyüş gibi her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

Adıyaman Valiliği her şeyi yasakladı: 29 Ekim detayı

Adıyaman Valiliği'nin yasak kararının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kapsaması ve gün sonunda sona ermesi dikkat çekti.

Adıyaman Valiliği'nin kararında şu ifadeler yer aldı:

"Adıyaman Valiliğinin 20.10.2022 tarih ve 490 sayılı yazısı ile açık alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Adıyaman Coğrafi sınırları içerisinde (Jandarma bölgesi dahil), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince 20.10.2022 günü saat 00:01'den 29.10.2022 günü saat 23:59'a kadar (10) gün süreyle yasaklandı."

Dersim'de 'izin sistemi'

Tunceli Valiliği, eylem ve etkinlikler için izin sistemine geçildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Toplumsal huzuru tehdit edebilecek provokatif olayların önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri gereğince, Tunceli il sınırları genelinde tüm umuma açık alanlarda yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stant açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak/taşımak gibi eylem ve etkinliklerin, 20 Ekim 2022 saat 00.01 ile 23 Ekim 2022 saat 23.59'a kadar 4 gün süre ile mülki amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir. İzinsiz yapılacak olan hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmeyecek olup, alınan tedbirlerin uygulanmasında ilgili kurumlarımıza yardımcı olunması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Antep'te de her şey yasaklandı

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Gaziantep genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı, kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, yardım toplama gibi faaliyetlerin 7 gün boyunca yasaklandığı bildirildi.

Bitlis, Şanlıurfa, Muş...

Muş Valiliği de dün yaptığı açıklamada, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.

Şanlıurfa Valiliği, bugün yaptığı açıklamada, kent genelinde tüm gösteri ve etkinliklerin 3 gün süreyle yasaklandığını bildirdi. Bitlis'te de toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması gibi eylem ve etkinlikler 3 Kasım'a kadar yasaklandı.