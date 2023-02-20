Üç gün arayla ikinci kez heyelan oldu: Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma kapandı

Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, Artvin-Ardahan kara yolunun yaklaşık 40. kilometresinde yolu tıkadı.

Ulaşımın çift taraflı sağlanamadığı bölgeye, ihbar üzerine jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Jandarma bölgede yol güvenliğini sağlarken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Üç gün arayla aynı noktada ikinci heyelan

Artvin-Ardahan karayolu 38. kilometresinde 17 Şubat Cuma günü bir heyelan daha meydana gelmiş, karayolu bir kez daha ulaşıma kapanmıştı.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda ulaşıma açılan karayolunda 3 gün sonra 1 kilometre ileride bir heyelan daha meydana geldi. (AA)