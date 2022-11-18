Üç ceset bulunmuştu: Sır perdesini 'swap' kaldıracak

Tokat merkeze bağlı Eskiköy'de dün bir ahırın yakınındaki aracın yanında 3 kişinin cesedinin bulundu. Köy muhtarı Bahattin Karnak, oto galeri işleten kuzeni Aydın Karnak ve İstanbul'da servisçilik yapan Halil Kargın'ın tabancayla vurularak öldürüldükleri belirlendi.

İki tabanca bulundu

Olay yerindeki incelemede 2 tabanca bulundu. Bunlardan birinin muhtar Bahattin Karnak'a ait ruhsatlı, diğerinin ise ruhsatsız ve Aydın Karnak'a ait olduğu saptandı. İncelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Otopside Bahatttin Karnak'ın vücudunda 4 kurşun, Halil Kargın'ın ise 2 kurşun olduğu tespit edildi. Aydın Karnak'ın ise şakağında 1 kurşun izi saptandı. Diğerlerini öldürüp intihar ettiği düşünülen Aydın Karnak'ın elinden swap örneği alınıp Ankara'ya incelemeye gönderildi. İnceleme sonucunda olayın netleşeceği ifade edildi.

Olay sonrası jandarma ekipleri ölen kişilerin yakını ve bağlantısı bulunan 5 kişinin ifadesine başvurdu. Alınan ifadelerde bu kişiler arasında bilinen bir husumet bulunmadığı belirlendi.

Swap analizi ne gösterecek?

Bir kişi eğer ateşli silah kullanırsa, silahtan çıkan barut ve kimyasal maddeler bu kişide iz bırakabiliyor. Polisler de kişiye swap incelemesiyle bu tür izlerin ve yoğunluğunun tespitini yapabiliyor.