Üç bin 800 yıllık mühür bulundu

Adana'nın Erken Tunç Çağı'ndan günümüze kadar kesintisiz yerleşim yerlerinden biri olan Tepebağ Höyüğü'nde, sezon kazılarında bulunan 3 bin 800 yıl öncesine ait mühür, kentin tarihteki ticari ilişkilerine ışık tutuyor.

Bölgede çalışma yapan kazı ekibinin faaliyetleri sürerken, söz konusu mühüre ilişkin AA'ya açıklama yapan ekip, "Tepebağ'da bu mührün bulunmasından, milattan önce 1800'lü yıllarda Anadolu ve Suriye arasında çok önemli ticari bir ağın bulunduğunu ve bu ticaret yolunda Adana'nın çok önemli bir istasyon olduğunu anlıyoruz" denildi.