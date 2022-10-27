Twitter’ın gizli belgeleri sızdı: Kripto, yükselenler arasında

Reuters haber ajansının aktardığına göre, İngilizce konuşan ve uygulamayı çok sık kullanan Twitter kullanıcıları arasında haber, spor ve eğlence konularına olan ilgi azalıyor.

Bu kişiler, atılan tweet’lerin yüzde 90’ını ve şirketin küresel gelirinin yarısını oluştururken tüm kullanıcıların yüzde 10’undan azına denk geliyor.

Raporda, pandeminin başlangıcından bu yana ‘mutlak bir düşüş’ içinde olunduğu belirtiliyor. Ancak bunun nedeni hakkında belirli bir sonuca varılmadığı görülüyor.

Yetişkinlere yönelik bazı paylaşımlar şu anda Twitter’daki tüm içeriğin yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturuyor. Ancak reklam verenler markalarına zarar verebileceği için genellikle bu tür içeriklerden kaçınıyor.

Kripto, Twitter'da artık bir büyüme alanı olmayabilir

Rapora göre kripto, konuya olan ilgi artsa da Twitter için artık bir büyüme alanı olmayabilir. Twitter’ın çalışması, kriptonun bir büyüme alanı olmayabileceğini gösteriyor.

Araştırmada ayrıca, Twitter’ın ABD’de diğer tüm pazarların toplamından daha fazla reklam geliri elde ettiği belirtiliyor.

Kullanıcılar instagram ve Tiktok'a gidiyor

Şirket, ünlülerin yanı sıra modayla ilgilenen kullanıcıları Instagram ve TikTok gibi diğer platformlara kaptırıyor. Online yayıncılığın ve e-spor’un da düşüşte olduğu görülüyor.

Bir Twitter araştırmacısı yaptığı paylaşımda, “Şirket değerlerimiz ile büyüme modellerimiz arasında önemli bir tutarsızlık var gibi görünüyor” diye yazdı.

Twitter’dan yapılan açıklamada, “Dış dünyada olup bitenlere bağlı olarak gelişen çok çeşitli trendler üzerine düzenli olarak araştırmalar yapıyoruz. Tüm kitlemiz büyümeye devam ediyor ve 2022’nin 2. çeyreğinde 238 milyon para kazanılabilir günlük aktif kullanıcı olacak” ifadeleri yer aldı.

Elon Musk, bu cuma resmen alıyor

Cuma günü şirketi satın almaya hazırlanan Tesla’nın CEO’su Elon Musk’a göre ise Twitter ‘ölüyor’ olabilir.

Teknoloji milyarderinin kasım ayında mahkemeye çıkmaması için 44 milyar dolarlık satın alma işlemini cuma günü TSİ 23.00’e kadar tamamlaması gerekiyor.

Bu arada Washington Post, Musk’ın potansiyel yatırımcılara, görevi devralması halinde Twitter personelinin yaklaşık yüzde 75’ini işten çıkarmayı planladığını söylediğini bildirdi.

Tesla CEO’sunun Twitter ile ne yapmayı planladığına dair en son gösterge, YouTube ile rekabet edecek ve uygulama için ek gelir sağlayacak entegre bir video özelliğini içeriyor.