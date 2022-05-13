Twitter'ı satın alan Elon Musk iki kritik ismi kovdu

Elon Musk Twitter'ı alır almaz iki kritik ismi kovdu.

BBC’nin haberine göre, Elon Musk, Twitter’da çalışan tüketici ve gelir operasyonlarının başındaki iki yöneticiyi görevden aldı.

Yöneticilerden Kavyon Beypour ve Bruce Falck, görevden ayrılmalarının kendi kararları olmadığını kamuoyuna duyurdu.

Twitter sözcüsü Adrian Zamora, The Verge'e yaptığı açıklamayla Kayvon Beykpour ve Bruce Falck'ın Twitter'dan ayrıldığını doğruladı. Zamora, bu haftadan itibaren, önemli iş pozisyonları dışında çoğu işe alım işlemini duraklattıklarını da belirtti.



