Twitter'dan diğer sosyal medya platformlarının 'ücretsiz tanıtımı'na yasak

Twitter artık Facebook ve Instagram gibi belirli sosyal medya platformlarının Twitter'da "ücretsiz tanıtımına izin vermeyeceğini" duyurdu.

Twitter Support hesabından yapılan paylaşımda "Kullanıcılarımızın birçoğunun diğer sosyal medya platformlarında aktif olduğunun farkındayız. Ancak artık Twitter'da belirli sosyal medya platformlarının ücretsiz tanıtımına izin vermeyeceğiz" denildi.

Şirket hangi içerikleri kaldıracağını ise şöyle duyurdu:

"Özellikle, yalnızca diğer sosyal platformları tanıtmak amacıyla oluşturulmuş hesapları ve şu platformlar için bağlantılar veya kullanıcı adları içeren içerikleri kaldıracağız: Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr ve Post. Herhangi bir sosyal medya platformundan çapraz gönderi içeriğine izin vermeye devam ediyoruz. Yukarıda listelenmeyen sosyal medya platformlarına bağlantı veya kullanıcı adı verilmesi de bu politikayı ihlal etmez."