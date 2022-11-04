Twitter'da işten çıkarmalar başlayacak

ABD basınında yer alan haberlere göre, Twitter yönetimi işten çıkarmalar konusunda çalışanlara bir e-posta gönderdi.

Söz konusu e-postada cuma sabahından başlayarak çalışanların istihdam durumları hakkında bilgilendirileceği aktarıldı.

Bu eylemin şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla, cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler daha önce basında yer almıştı.

Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti. (AA)