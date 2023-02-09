Twitter'a 'dezenformasyon' uyarısı sonrası Elon Musk'tan açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Twitter'a 'uyarı' yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter yetkilileriyle yaptığı toplantıda şirkete "dezenformasyona karşı görevini" hatırlattı. Twitter’ın sahibi Elon Musk ise "Daha fazla bilgi edinmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Twitter kullanıcıları saatlerdir erişim engeliyle karşı karşıya. Afet bölgesinden peş peşe gelen haberlerin ardından kullanıcılar akşam saatlerinde uygulamaya giriş yapamadı.

Toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı. Toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter’ın sorumluluklarına da işaret edildi.

Bant daraltma uygulaması yapıldığı iddia edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı ve Twitter'ın Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü ilebir toplantı gerçekleştirdiği, toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımların ele alındığı öğrenildi.

Toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter’ın sorumluluklarına da işaret edildi.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunun Türkiye'de kısıtlanmasıyla ilgili "Daha detaylı bilgi almak için (Türk yetkililere) ulaşmaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Türk hükümeti Twitter'ı ülke genelinde kısıtladı. Şu anda deprem bölgesi ile iletişimin sağlandığı en önemli mecralardan biri. Enkaz altında hala Twitter'ı kullanarak yardım çağrısında bulunabilecek insanlar olabilir" diye yazan bir kullanıcıya verdiği kısa cevapta "Daha detaylı bilgi almak için (Türk yetkililere) ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.