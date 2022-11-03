Twitter uyardı Beyaz Saray paylaşımı sildi

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından bugün "Başkan Biden'ın liderliğinde, yaşlılar son 10 yılda sosyal güvenlik yardımlarında en yüksek artışı aldı" paylaşımı yapıldı.

Ancak Twitter, "bilginin doğruluğunu kontrol et" özelliğini kullanarak bu bilginin eksik olduğunu, ödemelerdeki bu artışın nedeninin yüksek enflasyon olduğunu belirtti.

Bunun üzerine paylaşım silindi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre günlük basın brifinginde bu konunun sorulması üzerine, "Bu tweet, eksik bilgi içeriyordu. Biz genelde bir tweet paylaştığımızda bunun bir bağlamı olur ama bunda yoktu" dedi.