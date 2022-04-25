Twitter, Musk'ın satın alma teklifine sıcak bakıyor

Twitter yönetiminin daha önce reddettiği Elon Musk'ın satın alma teklifine sıcak başladığı iddia ediliyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre Twitter yönetimi teklifi ciddi olarak değerlendirmeye başladı. New York Times'ın haberine göre 11 üyeli Twitter yönetim kurulu Musk'ın teklifini Pazar günü yaptığı toplantıda değerlendirdi.

Wall Street Journal ise anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar satın almanın bu hafta gerçekleşebileceğini söyledi.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan’da "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu oybirliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti.

Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu.

Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydediliyor.

Musk, Twitter yönetim kurulunun bu önleminin ardından Twitter hesabından Elvis Presley'in ünlü şarkısı "Love Me Tender (Beni Şefkatle Sev)" diye paylaşım yapmıştı.

Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

ABD basınında, özel sermaye şirketi Thoma Bravo’nun da Twitter'ı satın almak bir teklif oluşturabileceğine ilişkin haberler yer almıştı.