Twitter kişisel hesapları 'Rus devletine bağlı' diye fişliyor

Twitter, Rusya'nın Ukrayna harekatı nedeniyle bazı kişisel sosyal medya hesaplarına "Rusya devletine bağlı medya" ifadesi ekledi.

Bu hesapların bir kısmı Sputnik çalışanı olduğu gibi, kimisinin de bir dönem Sputnik'te çalıştığı ancak sonradan bu kurumdan ayrılanlar olduğu belirtildi.

Twitter bir süre önce Sputnik'in hesabına "Rusya devletine bağlı medya" ifadesi eklemişti. Ancak bu konuda çifte standart uygulayan platform, İngiltere merkezli BBC ya da Almanya merkezli DW gibi yayın organlarına bu ifadeyi eklemedi.

Twitter son gelişmelerle birlikte bir adım daha atarak burada çalışan gazetecilerin hesabına da bu ifadeyi eklemiş oldu.

Twitter dört seneye yakın çalışanı olduğum @sputnik_TR nedeniyle profilimi etiketlemiş. Yollarımız sekiz ay önce ayrılmıştı. O tarihten beridir de başka bir kurumda çalışıyorum pic.twitter.com/sMsdNhBM86 — Anıl Tuncer (@tunceranil) February 28, 2022