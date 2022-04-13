Twitter hissedarından Elon Musk’a dava

Geçtiğimiz günlerde Twitter’da önce hissedar olan ardından da yönetim kurulunda yer alacağı konuşulan Elon Musk, şimdi de bir dava ile gündeme geliyor.

Twitter hissedarı Marc Bain Rasella, salı günü Manhattan Federal Mahkemesi’nde Musk’ın elindekileri daha önce SEC’e açıklaması gerektiğini iddia ederek Musk’a menkul kıymet dolandırıcılığı davası açtı.

Yatırımcı, Musk’ın Twitter hissesini açıklayan formu sunduğunda, şirket hisselerinin 1 Nisan’da 39,31 dolardan 4 Nisan’da 49,97 dolara yüzde 27 yükseldiğini söyledi. Oysa Musk, hisseleri daha önce satın almıştı ve zamanında açıklamış olsaydı hisseler de o zaman değer kazanacaktı. Rasella, 24 Mart’tan 1 Nisan’a kadar Twitter hisselerini satan bir yatırımcı sınıfını temsil etmeye çalışıyor.

Diğer hissedarları zarara uğrattı

Rasella’nın açtığı dava, milyarderin elindeki varlıkları 24 Mart’a kadar ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na açıklaması gerektiğini iddia ediyor, ancak açıklamanın gecikmesi Twitter’ın hisse fiyatını düşürdü ve Musk’ın daha fazla hisseyi daha düşük bir fiyata satın almasını sağladı. Musk, en az yüzde 5’lik bir hisseye sahip olduğunu açıklamada gecikerek yasal süreyi ihlâl etmekle suçlanıyor.

Dava iddiasına göre; Musk’ın büyük bir hisseye sahip olduğunu kabul etmeden yaklaşık iki hafta önce şirketteki hisselerini satan daha az varlıklı yatırımcılara zarar verdi.

Musk’ın yasal başvuruları, 31 Ocak’ta her biri 36.83 dolardan hisse satın aldığını ve ardından 1 Nisan’a kadar neredeyse her işlem gününde daha fazla hisse biriktirmeye devam ettiğini gösteriyor.