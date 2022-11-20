Twitter hesabı açılan Trump: Dönmek için sebep görmüyorum

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından askıya alınan Twitter hesabını açtı.

Yaklaşık iki yıllık sürenin ardından tekrar aktifleştirilen hesabın takipçi sayısı kısa sürede 83 milyona ulaştı.

Cumhuriyetçi Yahudiler Koalisyonu’nun aylık liderlik yemeği panelinde konuşan Trump ise Twitter hakkında “Dönmek için sebep görmüyorum” dedi. Kendi sosyal medya platformu Truth Social’a devam edeceğini aktaran Trump, Twitter’da çok fazla sahte hesap ve bot olduğundan şikayet etti.