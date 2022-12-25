Twitter Dosyaları: ABD istihbaratının zorlamasıyla 'Ukrayna karşıtı anlatılar' sansürlendi

Twitter Dosyaları'nın son sürümüne göre Pentagon, CIA, diğer ABD istihbarat servisleri ve kolluk kuvvetleri, sosyal medya platformuna yaptıkları yayından kaldırma taleplerinde giderek 'daha agresifleşti'.

FBI eliyle hükümet kurumlarından binlerce sansür talebi

Belgeler, bu kurumların, Washington tarafından onaylanan anlatıya aykırı dış politika hikayelerini sansürlemesi için Twitter'ı etkin şekilde zorladığını gösteriyor.

Bağımsız gazeteci Matt Taibbi, Noel arifesinde yayımladığı yeni belgeleri sunarken, "Dosyalar, FBI'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan Pentagon'a ve CIA'ya kadar federal hükümet genelindeki kurumları kapsayan geniş bir sosyal medya gözetleme ve sansür programının kapı bekçisi olarak davrandığını gösteriyor" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, belgeler, sosyal medya platformunun, FBI'ın Yabancı Etki Görev Gücü aracılığıyla İngilizce OGA diye kısaltılan Diğer Devlet Kuruluşları'ndan binlerce sansür talebinin seli altında kaldığını ortaya koydu.

'Rusya'yı suçlayacak kanıt' için sürekli baskı

Twitter yöneticileri, hükümetin iddialarını doğrulamakta zorlandıklarını bildirmelerine rağmen, herhangi bir yabancı aktörü, özellikle de Rusya'yı suçlayacak kanıt bulma konusunda sürekli baskı altında kaldı.

Adı açıklanmayan bir analist, bir e-postada "Rusya ile ilgili hiçbir bağlantı bulunamadı" dedikten sonra 'daha güçlü bir bağlantı bulmak için beyin fırtınası' yapabileceğini öne sürdü. Güven ve Güvenlik Şefi Yoel Roth, başka bir vakada, 'verilen istihbaratla ilgili gerçek eşleşme bulamadığını' belirtti.

'Ukraynalı neo-Naziler Kremlin propagandası'

Twitter'a gönderilen başka bir istihbarat değerlendirmesi, Ukrayna'da neo-Naziler hakkında bilgi yayan hesapların, 'Kremlin kontrolündeki propaganda kampanyasının parçası olduğunu ve yasaklanması gerektiğini' iddia etti.

Taibbi'nin 'mahkum edici itiraf' diye nitelediği belgeye göre CIA kökenli eski bir Twitter yöneticisi, bir keresinde 'hükümet ortaklarının' yayından kaldırma talepleriyle giderek 'agresif' hale geldiklerini dile getirdi.

Aleyhte kanıt bulunmamasına rağmen kapatıldı

InfoBRICS hesabı hakkında "Bizim tarafımızdaki teknik kanıt eksikliğinden dolayı, genel olarak daha fazla kanıt beklemek üzere bunu bıraktım" diyen eski Twitter yöneticisi, daha ileri giderek, "BRICS doğası gereği Rusya'nın egemen olduğu bir ekonomik örgüt olduğundan, Kremlin tarafından yönetilmesi her zaman ihtimal dahilinde" iddiasında bulundu.

Twitter yetkilisi, aleyhte karar bulunamaması rağmen kapatma kararı alarak, "Hükümet ortaklarının atıf yapma ve bununla ilgili raporlama yapma konusunda daha agresif hale gelmesi nedeniyle, bu konudaki penceremiz kapanıyor... Alan adının askıya alınmasına ve GÜVENLİKSİZ olarak işaretlenmesi yolunda ilerleyeceğim" dedi.