TV100'ün patronunun Alaattin Çakıcı ile fotoğrafı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuk olduğu yayında, SADAT’ın reklamını veren TV100’ün patronu Necat Gülseven’in, ülkücü mafya Alaattin Çakıcı’nın dostu olduğu ortaya çıktı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir süre önce “paramiliter yapı” olarak tanımladığı SADAT adlı “güvenlik” şirketinin kapısına giderek seçim güvenliğine işaret ederek Saray’ı eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program dün akşam banttan yayınlandı. Programda SADAT’ın reklamı yer aldı. Reklam programda birden fazla yayında gösterildi. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu, “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” dedi.

Sosyal medyada TV100’e tepki gösterilirken, kanaldan yapılan açıklamada yaşanan durumun reklam servisinin bilgisizliğinden kaynaklandığı ve reklamın Kılıçdaroğlu’nun konuk olduğu yayında gösterilmesinin bilinçli olmadığı öne sürüldü.

Kasım 2020'deki paylaşım ortaya çıktı

Kanalın açıklaması tepkiyi dindirmezken, TV100’ün patronu Necat Gülseven’in, MHP’ye yakınlığıyla bilinen ülkücü mafya Alattin Çakıcı’yla yemekte olduğu bir fotoğraf çıktı. Kasım 2020’de Çakıcı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafa düşülen notta, masada bulunan isimlerin Çakıcı’nın “dostu” olduğunun belirtildiği görüldü:

“Alaattin Çakıcı Four Seasons otelde dostlarıyla akşam yemeğinde birlikteler. Necat Gülseren, Cihan Çakıcı, Tevfik Karaaslan, Veysi Nazlıcan.”

Çakıcı’nın sağında oturan Necat Gülseven’in soyisminin burada ‘Gülseren’ şeklinde yanlış yazıldığı fark edildi.