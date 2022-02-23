TV100'den Metin Özkan kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı Metin Özkan, İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki Mastercheff restoranında Aralık 2021’de, Ufuk Enginler isimli kadının çantasından 700 dolar para aldığı öne sürülen görüntülerle gündeme gelmişti. Özkan, iddianın sosyal medyada yayılmasının ardından görüntüler için "montaj" diyerek kamera kayıtlarını yalanlamıştı.

Medyakoridoru'nun haberine göre; aynı zamanda TV100'de yayınlanan "Sağlı Sollu" adlı programda yorumculuk yapan Özkan'la ilgili bir karar alındı. TV100 yönetimi, Özkan'ın program kadrosundan çıkarılmasına karar verdi.