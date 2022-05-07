Tuzla'da işçilerin ambulansa taşınma görüntüleri tepki çekti: 'Köle değil işçiyiz!'

İstanbul Tuzla Tersanesi’nde Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçiler gaz sızıntısı nedeniyle dün zehirlenmişti.

Zehirlenen 4 işçinin gemiden karaya vinçle kafesin içinde taşınarak karga tulumba ambulansa götürüldüğü videolar ortaya çıktı. Görüntüler tepki çekti.

Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye, Depo ve Antrepo İşçileri Sendikası, DİSK / LİMTER-İŞ, sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak "Ada Tersanesi patronu İş güvenliği almayarak işçilerin zehirlenmesine yol açtığı yetmiyormuş gibi bir de zehirlenen işçileri malzeme gibi gemiden çıkarttırdı. Kaza kader değil, köle değil işçiyiz" açıklaması yaptı.