Tuzla'da fabrikadaki patlamayla ilgili başsavcılıktan açıklama

Tuzla Orhanlı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın sonrasında meydana gelen patlamada 3 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin Başsavcılık tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, 29 Nisan’da saat 13.15 itibarıyla Tuzla Ortamahalle Atayolu Caddesi'nde faaliyet gösteren Boya ve Vernikçiler Kooperatifi bünyesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktığının ihbarı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının gerekli incelemeleri yapmak üzere görevlendirildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Soruşturma, halihazırdaki belirlemelere göre 3 işçinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu olaya ilişkin maddi gerçeği her yönüyle açığa çıkarmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek üzere titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Patlama ve panik anları kamerada

Öte yandan patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde fabrikada şiddetli bir patlamanın meydana geldiği ve çevredekilerin büyük panik yaşadığı görülüyor. Panik yaşayan bazı vatandaşların yere yattıkları da görülüyor. (İHA)