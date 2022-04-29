Tuzla'da fabrikada patlama ve yangın: 3 işçiye ulaşılamıyor, yaralılar var

İstanbul Tuzla'da Vernikçiler Sanayi Sitesi içinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı bir yangın ve patlamalar meydana geldi.

Olay yerinden dumanlar yükseldi.

Patlama çevredeki evler ve fabrikaların yanısıra Anadolu Yakası'nın farklı ilçelerinde de hissedildi. Önce küçük bir patlama sesi, ardından da daha büyük bir patlama sesi duyuldu.

Bölgeye itfaiye ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

3 işçiden haber alınamıyor, 7 kişi yaralandı

NTV'ye konuşan İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak fabrikada çalışan 3 işçiden haber alınamadığını söyledi.

Fabrikada 7 işçinin yaralandığı belirtildi.

Yangın aynı zamanda fabrikanın yakınında bulunan ormanlık alana da sirayet etti. İtfaiyenin müdahalesi ile fabrikadaki ve ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

'Çok sayıda yaralı olduğunu gördüm'

İHA'ya konuşan Abdurrahman Çankaya, “Cuma namazına giderken bir patlama yaşandı. O anda herkes kaçışmaya başlamıştı. Daha sonra büyük bir patlama daha gerçekleşti. Fabrikalardaki insanlar fabrikalardan kaçmaya başladı. Hayatımda böyle patlama duymadım. Uçaktan bir füze atılmış gibiydi, halen korku ve paniği hissediyorum. Çok sayıda yaralının olduğunu gördüm. Yangın 4 veya 5 farklı yere sıçradı, daha sonra ormanlık alana sıçrama oldu. Yaralı ve ölü olduğunu düşünüyorum” dedi.