Tuzla Piyade Okulu'nda patlama ve yangın

Saat 02.00 sıralarında Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı içinde bulunan 41. Bakım Müdürlüğü'nde bilinmeyen bir sebeple patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yaşanan patlamanın mühimmat patlaması sonucu yaşandığı iddia edildi.



Olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. (İHA)