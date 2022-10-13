Tuvalet ve duş açılışı yapıldı: Türk bayrağı astılar, kurdele kestiler

Dersim'de DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yaylacılar için yaptırılan beş adet portatif tuvalet için resmi açılış töreni düzenlendi.

Tuvaletlerin açılışında kurdeleyi Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım kesti.

Konteynırdan tuvaletlerin küçükbaş hayvancılıkla uğraşan sürü sahiplerinin kullanımı için yaylalara monte edileceği açıklandı. Ancak tuvaletlerin yaylacıların soğuklar nedeniyle köylerine döndükleri bir zamanda verilmesi şaşkınlık yarattı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, DAP Başkanı Prof. Dr. Demirdöğen ve Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım tuvaletlerin açılış töreninde birer konuşma da yaptı.

WC'lere Türk bayrağı astılar

Tunceliemek'in aktardığı habere göre sürü sahipleri için yaptırıldığı açıklanan WC ve duş kabini olarak kullanılacağı açıklanan prefabriklere Türk Bayrağı asıldı ve protokol üyeleri birlikte kurdele kesti.

Valilik'ten açıklama: Tanıtım programı çarpıtıldı

Valilik tarafından yapılan açıklamada "Toplam tutarı 15 milyon liraya ulaşan bu projelerimizin 4 milyon liralık kısmı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DAP) karşılanmıştır. Hal böyleyken ne yazık ki, bir kısım yazılı ve görsel basın organları ile sosyal medya hesaplarında hem üretimin artırılması, hem de üreticilerimizin yaşamının kolaylaştırılması amacıyla gerçekleştirilen mera ıslahları, tarımsal sulama projeleri, hayvan içme suyu tesisleri, yayla yolları yapım projelerimizin temsilen yapılan açılış ve tanıtım programı çarpıtılmış, üreticilerimiz için yaptırılan taşınabilir yaşam konteynerlerinin de bulunduğu alanda yapılan program 'tuvalet açılışı' gibi gösterilmiştir. Maalesef halihazırda bir kısım sosyal medya platformlarında bu çarpıtma haberler gerçekmiş gibi paylaşılmakta, insanlarımızda algı oluşturulmaya çalışılmaktadır." denildi.