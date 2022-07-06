Tütün ve içkiden toplam 125,4 milyar TL vergi gelecek

Meclis’ten kabul edilen ek bütçeyle yıl sonu için hedeflenen 376,6 milyar liralık Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) 125.4 milyar lirası alkol ve tütünden gelecek.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, pek çok sigara grubunda ve bazı alkol ürünlerinde gelen zamları duyurmuştu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre yılbaşındaki yapılan bütçede alkollü içkiler ile tütün mamüllerinden bu yıl için beklenen toplam ÖTV hedefi yaklaşık 96,7 milyar TL olarak açıklanmıştı. Alkollü içkilerden 26.1 milyar TL, tütün mamüllerinden de 70,6 milyar TL ÖTV geliri hedeflenmişti.

Bu rakamın yarısına yılın ilk beş ayında ulaşıldı. Alkollü içkilerden 5 ayda 11,4 milyar TL, tütün mamüllerinden de bütçeye beş ayda 31,7 milyar TL ÖTV geliri sağlandı. Böylece iki üründen beş ayda bütçeye toplam ÖTV katkısı 43,1 milyar TL olarak gerçekleşerek alkollü içkilerde yıllık hedefin yüzde 43,5’i, tütün mamüllerinde de yıllık hedefin yüzde 45’i sağlanmış oldu.

Toplam hedef 376,6 milyar liraya ulaştı

Hükümetin TBMM’de kabul edilen yeni ek bütçesinde ise alkollü içkiler ile tütün mamüllerinden elde edilecek ÖTV geliri artırıldı. Ek bütçeye göre alkollü içkilerden 11,8 milyar TL, tütün mamüllerinden de 16,9 milyar TL daha ek ÖTV geliri elde edilecek. Yılbaşında yürürlüğe giren bütçedeki 96,7 milyar TL’lik ÖTV geliri de eklendiğinde bu yıl için alkollü içkiler ile tütün mamüllerinden hedeflenen toplam ÖTV geliri ise 125,4 milyar TL’ye ulaşıyor.

Bu arada yılbaşında yürürlüğe giren bütçede bu yıl için beklenen toplam ÖTV hedefi 219,4 milyar TL’ydi. Ek bütçeye 157,2 milyar TL ÖTV geliri eklendi. Böylece bu yıl için beklenen toplam ÖTV geliri 376,6 milyar TL’ye ulaşacak.